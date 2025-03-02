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Bayburt'un Tel Helvası Ramazan Ayında İftarın Vazgeçilmezi

Bayburt'un Tel Helvası Ramazan Ayında İftarın Vazgeçilmezi
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Bayburt'un yöresel lezzetlerinden tel helvası, Ramazan ayında iftar sonrası köy sakinleri tarafından asırlık gelenekle yapılıyor. Eksi 20 derecede bile üretilen bu lezzet, emekle saatler süren bir hazırlık sürecinin ardından dakikalar içinde tüketiliyor.

Bayburt'un yöresel lezzetlerinden tel helvası Ramazan ayında iftar sonrası vatandaşların vazgeçilmez tatlısı.

Bayburt'ta Ramazan ayının aranan lezzetlerinden tel helvasının yapımı saatlerce sürüyor dakikalar içinde tüketiliyor. Kol kuvveti ile yapılan ve en az 6 kişinin bir araya gelmesiyle çekilen tel helva, 2.5 saate kadar çıkan bir sürede çekiliyor ve büyük bir emek istiyor.

Yöresel lezzet için bir araya gelen köy sakinleri; türküler ve maniler eşliğinde asırlık gelenek olan tel helvası çekimini yapıyor. Eksi 20 dereceyi bulan havada, bin bir zahmetle saatlerce yapılan tel helvası dakikalar içinde tüketiliyor.

Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinleri asırlık gelenek için toplandı. Yıllardır tel helvası için köyde organizasyon yapan köy sakinlerinden Tunay Mutlu, geleneği unutturmamak için elinden geleni yapıyor. Un, yağ, şeker ve limon suyundan elde edilen tel helvası yapımında ilk önce su ve şeker saatlerce soba üzerinde kaynatılıyor. Daha sonra limon suyu kaynayan şekere katılıyor, kıvam alması sağlanıyor. İşin inceliği ise burada başlıyor. İyice yağlanan tepsinin üzerine dökülen şeker, kar üzerinde soğutulup, çıkarılarak elde bir güzel yoğuruluyor, top haline getiriliyor. Top halindeki şeker ardından sini üzerine alınarak, kavrulmuş un üzerinde köy sakinleri tarafından dört bir elden çekiliyor. Bu aşamada hep bir ağızdan türküler söyleyen köy sakinleri ise günün yorgunluğunu bu şekilde atıyor. Çekilen tel helvası iftardan sonra Bayburt'un vazgeçilmez tatlısı olarak tüketiliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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