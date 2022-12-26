Bayburt'un son tandır ustası yaptığı tandırları yurdun birçok iline gönderiyor

Bayburt'un son tandır ustası olan Recai Purutoğlu'nun elinde şekillenen tandırlar, farklı illere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. Bayburt'tan yola çıkarılan tandırlar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Van, Trabzon, Erzincan, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline talebe göre hazırlanarak ulaştırılıyor.

Yaklaşık 900 yıllık atölyede tandırlarını yapan ve buradan da tandırların sevkiyatını gerçekleştiren Purutoğlu, Bayburt tandırlarını, Bayburt kültürünü farklı illere ulaştırabilmenin gururu içerisinde olduğunu söyledi.

Çamura elleriyle şekil veren ve meslekte 44 yılı geride bırakan usta Purutoğlu, atölyesinin önünden tandırları aracına yükleyip, düşmemesi için bir ip yardımıyla sıkı sıkı bağladıktan sonra tandırların üzerine alıcının adını, soyadını, telefon numarasını yazıp Bayburt Otobüs Terminaline götürüyor. Bayburt'a ait yolcu otobüslerinin bagaj bölümüne tandırlarını yükleyen Purutoğlu, farklı illere tandırların gönderimini bu şekilde yapıyor.

Bugün Ankara'ya 1 adet, yarın ise İstanbul'a 2 tane tandır göndereceğini söyleyen Purutoğlu, "Bayburt'tan Ankara'ya tandırımızı gönderiyoruz, yarın da inşallah İstanbul'a tandırlarımızı göndereceğiz. Sevkiyatı da böyle yapıyoruz, kargolara veremiyoruz. Sağ olsunlar Bayburt'taki otobüs firmaları bize ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar, bize sınırsız hizmet sunuyorlar. Bayburt'taki otobüs firmalarına tarihe, sanata, bu tarihi dokunun farklı yerlere ulaşmasına göstermiş oldukları ilgiden ve hassasiyetten ötürü de teşekkür ediyorum" diyerek konuştu. Tandır sevkiyatını gerçekleştiren otobüs şoförü ise "Teslim aldığımız tandırı şoför arkadaşımla birlikte sağ salim kırmadan Ankara'ya ulaştıracağız. Bayburt'un tandırını başka illere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz, bizim için gurur verici bir iş" ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta 44 yıldır tandır ustalığı yapan Recai Purutoğlu, 2020 yılında Türkiye'de "yılın ahisi" seçilmişti. - BAYBURT