Bayburt'un Kurtuluşu Kutlandı

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, kurtuluş yemeği ve canlı müzik ile sona erdi. Etkinliklerde kahramanlık ve Bayburt türküleri seslendirildi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü etkinlikleri, kurtuluş yemeği ve canlı müzik ile sona erdi. 3 güne yayılan etkinliklerin son gününde, organize edilen canlı müzik programında kahramanlık türküleri, Bayburt türküleri seslendirildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen yemekte, Bayburtlu ses sanatçısı Mustafa Serkan Yalçın sahne aldı. Yalçın, Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel Bayburt ve kahramanlık türküleriyle kulakların pasını sildi. Canlı müzik etkinliğinin ardından kurtuluş törenlerinde görev alanlara plaket takdimi il protokol üyelerince yapıldı. Plaketlerin verilmesiyle sona eren programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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