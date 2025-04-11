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Bayburt'tan Umreye Uğurlama Töreni

Bayburt'tan Umreye Uğurlama Töreni
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Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan yola çıkan vatandaşlar, düzenlenen uğurlama töreni ile kutsal topraklara dualarla gönderildi.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan yola çıkan vatandaşlar, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Umrecileri, aileleri, yakınları, dostları yolcu etti.

Bayburt İl Müftülüğü önünde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama programında İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dualar yapıldı. Duanın ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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