Bayburt'tan Robot Yarışmasında Başarı

Bayburt'tan Robot Yarışmasında Başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli başarılar elde etti. Öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, katılım belgeleri takdim edildi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılarak Bayburt'u başarıyla temsil eden öğrenciler, robot teknolojileri alanında önemli deneyimler kazandı. Bir üst tura çıkarak teknik yeterliliklerini ortaya koyan öğrenciler, büyük organizasyonda yer almanın gururunu yaşadılar. Kayseri 'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan 17. Uluslararası MEB Robot yarışmasına katılım sağlayan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından katılım belgeleri verildi. Farklı illerden yarışmaya katılan okullar arasında önemli başarıya imza atan takımların öğretmenlerine şükranlarını sunan Kahraman, gelecek yıllarda da aynı başarıyı göstereceklerine olan inancını dile getirerek, öğrencilere de göstermiş oldukları performanstan ötürü teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.