Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Bayburt'tan İstanbul'a Kurbanlık Hayvan Sevkleri Başlıyor

Bayburt'tan İstanbul'a Kurbanlık Hayvan Sevkleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'tan İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkleri 20 Mayıs 2025'te başlayacak. Hayvan pazarlarına girişler 22 Mayıs 2025'ten itibaren yapılabilecek. Üreticiler için önemli kurallar ve denetimler hatırlatıldı.

Bayburt'tan İstanbul'a kurbanlık hayvan götürecek üreticilerin hayvan sevkleri 20 Mayıs 2025 tarihinde başlıyor. İstanbul'daki hayvan pazarlarına girişler ise 22 Mayıs tarihinden itibaren yapılabilecek.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Kurbanlık hayvanların sevkiyle alakalı Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden önemli bir uyarı yapıldı. Uyarıda, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkleri 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır. İstanbul'daki hayvan pazarlarına girişler ise 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

1- Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarına uğrama zorunluluğu:

Hayvan sevki sırasında bakanlıkça belirlenen bu istasyonlardan en az birine uğranarak hayvanlar kontrol ettirilmelidir.

Aksi takdirde 5996 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

2- Varış bildirimi süresi 3 gündür:

Hayvanlar sevk edildikten sonra en geç 3 gün içinde varış bildirimi yapılmalıdır.

(Önceden bu süre 5 gündü. Yeni düzenlemeyle 3 güne indirilmiştir.)

Bildirim yapılmayan yetiştiricilere idari para cezası uygulanacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bu kurallara azami dikkat ve hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.