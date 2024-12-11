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Bayburt'tan Gazze'ye Yardım Eli

Bayburt'tan Gazze'ye Yardım Eli
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Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyelerinden vazgeçerek Gazze'ye yardım kampanyası başlattı. Kampanya sonunda 22 bin lira toplanarak Gazze'ye ulaştırıldı.

Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Gazze'ye yardım eli uzandı. Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyelerinden vazgeçerek, Gazze adına yardım kampanyası başlattı. Kampanya sonunda 22 bin lira toplanarak, Gazze'ye ulaştırıldı.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyelerinden ödün vererek, hediye alınması yerine öğrencilerin Gazze'ye yardım yapmalarını istediler. Toplanan 22 bin lira Gazze'ye ulaştırılmak üzere bir yardım kuruluşuna teslim edildi. Okul yönetimi ise, anlamlı yardım organizasyonunu tertip eden öğretmenlere, organizasyona destek veren velilere ve öğrencilere teşekkürlerini ileterek, şükranlarını sundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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