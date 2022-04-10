Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi saatlere, eşyalara yoğun ilgi

BAYBURT - Bayburt'un antika ihtiyacı 2 kardeşin açtığı antika dükkanında gideriliyor. Dükkanda bulunan tarihi eşyalar farklı illerden vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Tarihi saatler başta olmak üzere antikacıda bulunan eski gazeteler, mobilyalar, Osmanlı döneminde kullanılmış mühürler, pikaplar, plak çalarlar gibi müzik aletleri antika severlerin ilgi odağı oluyor. Köstekli cep saatlerine, el yazımı eserlere ve belgelere vatandaşların daha çok yoğun ilgi gösterdiklerini dile getiren dükkan sahibi Hafizettin Çelik, antika dükkanında tarihi 150-200 yıla dayanan köstekli saatlerin bulunduğunu, sıkça bakımları yapılan saatlerin hepsinin sorunsuz bir şekilde çalışır halde olduğunu ifade etti.

Osmanlı İstanbul'unda Rum tüccarın Osmanlı pazarına yaptırdığı cep saatinden söz eden Çelik, "Elimde gördüğünüz saati, Osmanlı döneminde yaşayan Rum tüccar, Osmanlı pazarında yaptırmış. Saatin iç kısmında Johann Paluka Stambul-Pera yazmakta. Tüccar Johann Paluka'ya ait demek, Stambul Pera ise şimdiki İstanbul, Beyoğlu. Yani faaliyet gösterdiği, konumunun olduğu bölgenin ismini saatin kadranına yazdırmış. Saat tek kurmada 8 gün çalışıyor, hebdomas olarak adlandırıyoruz bu tür saatleri. Kadranı damla minelidir, porselen üzerine damla mine işçiliği kullanılmış, altın ve gümüş işlemeli Osmanlı Antikası bir cep saatidir. Takriben 1890-1910'lu yıllar arasında yapılmış bir saat diyebiliriz. Çalışır durumda, bakımları yapılmış bir Osmanlı antikasıdır" dedi.

Antika dükkanında Osmanlı döneminde kullanılan, dönemin Bayburt muhtarlarının ve sözü geçen Bayburtlu kadınların kullandığı gümüş mühürlerin de bulunduğunu dile getiren Çelik, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait gazete ve belgelerin de yer aldığını ifade etti.

Antika eşyalara ulaşmanın kolay olmadığını belirten Çelik, antika eşyaları antika severlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Aileden gelen bir antika merakımız, bizde bu merakı abimle birlikte ileriye taşıyabilmek için antika dükkanı açtık. Dükkanımızda takriben 150 ile 200 arasında tarihlendirdiğimiz cep saatleri, gümüş eşyalar, objeler mevcut. Haricinde mobilyalar, müzik aletleri, mecmualar, gazeteler, el yazımı eserler, kitaplar olmak üzere çeşitli ürün ve objeyi bulunduruyoruz. Şunu belirtmek isterim, bu tarz antika eşyalara ulaşmak kolay olmuyor. Temiz, düzgün, çalışır vaziyetteki ürünleri bir araya getirmek hiç kolay değil, amacımız bu ürünleri ve objeleri temin ederek antika severlerle buluşturmak" şeklinde konuştu.