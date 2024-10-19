Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Zincirleme Trafik Kazasında Uzlaşma Sağlandı

Bayburt'ta Zincirleme Trafik Kazasında Uzlaşma Sağlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan kişiler, kazaya neden olan sürücüyle TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunulması şartıyla uzlaşmaya vardılar. Olayla ilgili soruşturma, uzlaştırma bürosuna sevk edilerek sonuçlandırıldı.

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan vatandaşlar, kazaya neden olan sürücüyle uzlaşmaya vardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri( Tsk ) Güçlendirme Vakfına bağışta bulunulması şartıyla, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Olay, Turgut Özal Bulvarı, otogar önü cadde üzerinde meydana gelmişti. K.F yönetimindeki 69 AJ 425 plakalı otomobil, 34 AS 0187 plakalı araca çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.A ise T.S idaresindeki 69 T 015 plakalı bir taksiye vurmuştu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan S.K, M.Ç, M.S ve sürücü S.A yaralanmıştı. Kazada yaralanan S.K ve M.Ç kazayı meydana getirenler hakkında şikayette bulundular. Olayla ilgili, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, müşteki ve şüpheli tarafla bir görüşme gerçekleştirerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müştekiler, şüpheliyle TSK Güçlendirme Vakfına bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya varacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdiler. Uzlaşma şartını kabul eden şüpheli K.F, TSK Güçlendirme Vakfına 5 bin lira bağışta bulundu. Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde taraflar arasında uzlaşma sağlandı, dosya çözülerek, mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa bayburt trafik Güncel Hukuk Yerel TSK

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 canlı yayın akışı! Kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.