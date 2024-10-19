Bayburt'ta Zincirleme Trafik Kazasında Uzlaşma Sağlandı

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan vatandaşlar, kazaya neden olan sürücüyle uzlaşmaya vardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri( Tsk ) Güçlendirme Vakfına bağışta bulunulması şartıyla, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Olay, Turgut Özal Bulvarı, otogar önü cadde üzerinde meydana gelmişti. K.F yönetimindeki 69 AJ 425 plakalı otomobil, 34 AS 0187 plakalı araca çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.A ise T.S idaresindeki 69 T 015 plakalı bir taksiye vurmuştu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan S.K, M.Ç, M.S ve sürücü S.A yaralanmıştı. Kazada yaralanan S.K ve M.Ç kazayı meydana getirenler hakkında şikayette bulundular. Olayla ilgili, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, müşteki ve şüpheli tarafla bir görüşme gerçekleştirerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müştekiler, şüpheliyle TSK Güçlendirme Vakfına bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya varacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdiler. Uzlaşma şartını kabul eden şüpheli K.F, TSK Güçlendirme Vakfına 5 bin lira bağışta bulundu. Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde taraflar arasında uzlaşma sağlandı, dosya çözülerek, mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu. - BAYBURT