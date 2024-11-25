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Bayburt'ta Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor: Valilikten Uyarı

Bayburt'ta Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor: Valilikten Uyarı
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Bayburt'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, Bayburt Valiliğinden vatandaşlara uyarı yapılarak, şehir ve köy merkezlerindeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Vatandaşlara zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini hatırlatan valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar, ekiplerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Ana arterler ve ara yolların trafiğe açılması için gerekli tüm tedbirler alınmış olup çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır.

İlimizde dün itibariyle başlayan yoğun kar yağışı bugün saat 15.00'a kadar sürecek olup, aralıklı kar yağışı 21.00'a kadar devam edecektir.

Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarımız tamamlanana kadar zorunlu ihtiyaç halinde evlerinden çıkmamaları, özellikle araçlarını trafiğe çıkarmamalarını ve yalnızca acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmelerini rica ederiz." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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