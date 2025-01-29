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Bayburt'ta yiyecek arayan bir tilki yerleşim alanını mesken tuttu

Bayburt'ta yiyecek arayan bir tilki yerleşim alanını mesken tuttu
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Bayburt'ta şehir merkezine inen bir tilki, her gün yiyecek aramaya Şehit Osman TOKİ'lerine geliyor.

Bayburt'ta şehir merkezine inen bir tilki, her gün yiyecek aramaya Şehit Osman TOKİ'lerine geliyor.

Şehit Osman TOKİ'leir civarında bir tilkinin her gün aynı saatte, aynı yerde yiyecek aradığı görüldü. Vatandaşlardan Mertcan Baykara, o anları kayda aldı. Tilkinin sabah-akşam binaların yanında dolaştığını, yiyecek aradığını söyleyen Baykara, "Sabah akşam burada dolanıyor. Binaların arka tarafında yiyecek arıyor. Gündüz vakti insanların içinde dolanıyor" dedi.

Baykara'nın görüntülerinde, tilkinin bina boşluklarına bırakılan yiyeceklerin izini koklayarak bulduğu, ekmek parçalarını yediği görülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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