Bayburt'ta Yıl Sonu El Sanatları Sergileri Başlıyor

Bayburt'ta Yıl Sonu El Sanatları Sergileri Başlıyor
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Bayburt'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 26-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yıl sonu el sanatları sergileri, halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Bayburt'ta 4 gün boyunca sürecek olan yıl sonu el sanatları sergileri, 26 Mayıs'ta açılacak. Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiler, 4 gün boyunca halka açık olacak.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 26-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yıl sonu el sanatları sergileri açılacak. Hafta boyunca düzenlenecek programla, vatandaşlar kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleriyle buluşma fırsatı bulacak. İl protokol üyelerince açılışı yapılacak sergilerde, yıl boyunca yapılan çalışmalar, sergiyi gezenlerin beğenisine sunulacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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