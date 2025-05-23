Bayburt'ta Yıl Sonu El Sanatları Sergileri Başlıyor

Bayburt'ta 4 gün boyunca sürecek olan yıl sonu el sanatları sergileri, 26 Mayıs'ta açılacak. Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiler, 4 gün boyunca halka açık olacak.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 26-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yıl sonu el sanatları sergileri açılacak. Hafta boyunca düzenlenecek programla, vatandaşlar kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleriyle buluşma fırsatı bulacak. İl protokol üyelerince açılışı yapılacak sergilerde, yıl boyunca yapılan çalışmalar, sergiyi gezenlerin beğenisine sunulacak. - BAYBURT