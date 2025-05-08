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Bayburt'ta Yaz Öncesi Karla Mücadele Çalışmaları

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Bayburt'un yüksek kesimlerinde yaz mevsimine yaklaşırken kıştan kalma karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'ndaki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Mayıs ayında karla mücadele

BAYBURT - Yaz mevsimine sayılı günler kala Bayburt'un yüksek kesimlerinde kıştan kalma günler yaşanıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Ekipler karla mücadele çalışmalarını Bayburt - Araklı yolu, Soğanlı Dağı mevkiinde de zaman zaman sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu ve Dumlu köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kavlatan köyü yolunda kar kalınlığının iş makinelerinin yüksekliğini aşması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Karla mücadele çalışmalarının bir haftada tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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