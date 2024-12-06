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Bayburt'ta 'Yaşama Yol Ver' Temalı Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta 'Yaşama Yol Ver' Temalı Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi
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1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bayburt'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, trafikte ambulansların geçiş önceliğine dikkat çekildi ve acil sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bayburt'ta 'Yaşama Yol Ver' konulu tanıtım toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemi ile yol verilmesi konularına dikkat çekildi.

Trafikte seyreden ambulansa yol konusunda özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin görevlerinden bahsedildi. Öğrencilere, Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi hakkında bilgiler verilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi ile nasıl iletişim kurulması gerektiği anlatıldı. Toplantıya, Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı çalışanları, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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