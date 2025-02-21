MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Bayburt'ta Yangın Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Yangın Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yangın güvenliği tedbirleri ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Kamu ve özel sektör yataklı tesislerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu da değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Yangın Güvenliği Değerlendirme Toplantısı' gerçekleşti. Toplantıda, meydana gelebilecek yangınlara karşı erken müdahale, kurumlar arası iş birliği ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kamu ve özel sektöre ait yataklı tesislerin Yangın Yönetmeliği'ne uygunluğu ve denetim sonuçlarının ele alındığı toplantıda Vali Eldivan, "Valiliğimizce kurulan komisyonun belirlediği hususların yerine getirilmesi için paydaş kurumların iş birliği içinde çalışması gerekiyor" dedi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına gerekli denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Eldivan, yangın önlemlerinin titizlikle uygulanacağını belirtti. Toplantıya, ilgili kurumların birim amirleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği
img

Fransa yönetimi bir kez daha Trump'ı tehdit etti
img

Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında bomba itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Zam kar kış dinlemiyor! Tabeladaki rakam anahtarı evde bıraktıracak
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.