Bayburt'ta Yangın Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Yangın Güvenliği Değerlendirme Toplantısı' gerçekleşti. Toplantıda, meydana gelebilecek yangınlara karşı erken müdahale, kurumlar arası iş birliği ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kamu ve özel sektöre ait yataklı tesislerin Yangın Yönetmeliği'ne uygunluğu ve denetim sonuçlarının ele alındığı toplantıda Vali Eldivan, "Valiliğimizce kurulan komisyonun belirlediği hususların yerine getirilmesi için paydaş kurumların iş birliği içinde çalışması gerekiyor" dedi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına gerekli denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Eldivan, yangın önlemlerinin titizlikle uygulanacağını belirtti. Toplantıya, ilgili kurumların birim amirleri katıldı. - BAYBURT