Bayburt'ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinlikleri devam ediyor

Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' devam ediyor. Etkinlik kapsamında Kıbrıs Gazisi Seyfettin Karadeniz ile Şehit Vedat Korkmaz'ın kardeşi Ensar Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gazi Seyfettin Karadeniz, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını, görevde karşılaştığı zorlukları ve Türk askerinin fedakarlıklarını öğrencilerle paylaşarak, önemli nasihatlerde bulundu. Şehit kardeşi Ensar Korkmaz ise ağabeyinin kahramanlık hikayesini anlatarak, öğrencilere tavsiyeler verdi.

Karadeniz ve Korkmaz'ın anlattıklarını ilgiyle dinleyen öğrenciler, merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Program, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla son buldu. - BAYBURT