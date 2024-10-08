Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BAYBURT - Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeye, ruhsatsız silaha, şarjör ve mermilerine el konuldu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM)Şube Müdürlüğü tarafından Oruçbeyli köyünde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yakalandı.

KOM faaliyeti kapsamında, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri Oruçbeyli köyünde M.G., A.C. ve B.D. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıslara ait adreslerde ve araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 1.082 gram kubar esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde imal ticaretine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca belirtildi.