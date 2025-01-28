Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma

Bayburt'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Bayburt'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları uyuşturucu konusunda bilinçlendirmek için eğitimler düzenliyor. Metamfetamin Fotoblok eğitimi verilen otogar çalışanları ile birlikte, bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediyor. Ekipler, 'Metamfetamin Fotoblok eğitimi' vererek, vatandaşları uyuşturucu konusunda uyardı.

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda konuyla alakalı bilgilendirme broşürleri dağıtan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çalışanlarına Metamfetamin Fotoblok eğitimi verdi. Madde kullanımına yönelik sürdürülen önleyici faaliyetlerine devam eden ekipler, Narko-Gençlik, Narko-Nokta ve Met-Fotoblok projeleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların da desteğini alarak uyuşturucuyla mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Bayburt İl Emniyt Müdürlüğünden, "Karşılaştığınız uyuşturucu kullanımını/ticaretini UYUMA uygulaması veya 112 üzerinden mutlaka bize bildirin. Unutmayın, yaptığınız her ihbarda yaşadığınız şehirin ve mahallenizin huzuruna katkı sağlayabilir, zehir ticaretine yönelik çalışmalara destek olabilirsiniz" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

Hastalara rahat nefes aldıran yeni yöntem iltihabı söküp alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.