Bayburt'ta Üniversite Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta üniversite ve yüksekokulların güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı düzenlenen toplantıda, Bayburt'ta yüksek öğrenimde alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ve diğer konular hakkında değerlendirmeler yapıldı.

2024-2025 akademik yılının ikinci yarıyılında üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm akademik personele başarılar dileyen Vali Eldivan, yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi açısından ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak, üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT