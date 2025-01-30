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Bayburt'ta Umre Yolculuğu İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi

Bayburt'ta Umre Yolculuğu İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreni ile umre ibadetine gidecek vatandaşlar dualarla kutsal topraklara yolcu edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Bayburt İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Umreciler, dualarla yolcu edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde hac görevinin önemi anlatılarak, hac ibadetinde yapılması gerekenler hacı adaylarına hatırlatıldı. Müftü Vekili Nuretin Akgül'ün yaptığı duanın ardından umrecileri aileleri, yakınları dualarla kutsal topraklara uğurladılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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