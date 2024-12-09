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Bayburt'ta UMKE Ekiplerine Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi Verildi

Bayburt'ta UMKE Ekiplerine Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi Verildi
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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince UMKE ekiplerine 6 gün süren arama ve kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde sedye taşıma yöntemleri, enkaza giriş teknikleri ve kapalı alan çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Başarılı tamamlayan ekiplere sertifikaları verildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) personellerince Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ekiplerine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

6 gün süren eğitimlerde sedye taşıma yöntemleri, enkaza üstten-yandan giriş yöntemleri anlatıldı. Ekipmanlarla beton blok kaldırma, kaldırma yastıkları ile çalışmalar yapılarak, kapalı kısıtlı çalışma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi. AFAD eğitmenlerince verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan UMKE ekiplerine eğitimin sonunda sertifikaları takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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