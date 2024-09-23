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Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 545

Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 545
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Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 18 bin 545'e ulaştı. Türkiye genelinde ise ağustos ayında 211 bin 389 adet araç trafiğe kaydedildi. Motosikletlerin trafiğe kaydı, otomobillerdeki düşüşle birlikte artış gösterdi.

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 18 bin 545 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,7'sini motosiklet, %31,3'ünü otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23,6 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %27,5, özel amaçlı taşıtta %20,0 artarken otomobilde %39,2, kamyonda %27,9, kamyonette %24,6, traktörde %18,9, minibüste %10,9 ve motosiklette %10,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %55,6, otobüste %32,4, minibüste %28,7, motosiklette %5,7 artarken otomobilde %26,2, kamyonette %26,2, traktörde %13,1 ve kamyonda %3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,2'sini otomobil, %19,3'ünü motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 935 bin 945 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,6'sını otomobil, %14,6'sını kamyonet, %12,7'sini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %2,0 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %64,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %64,1'i benzin, %13,9'u hibrit, %12,6'sı dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,9'u benzin, %2,0'ı hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,2'si 1401-1500, %17,1'i 1301-1400, %13,0'ı 1501-1600, %6,1'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 264 bin 742'si gri renklidir

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,2'si mavi, %6,1'i kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,7'si sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Otomobil Türkiye bayburt

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