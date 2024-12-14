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Bayburt'ta Tarımsal Sulama Projelerine 3 Milyon Liralık Destek

Bayburt'ta Tarımsal Sulama Projelerine 3 Milyon Liralık Destek
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Bayburt İl Özel İdaresi ile DOKAP arasında imzalanan protokol ile 2024 yılı itibarıyla tarımsal sulama projelerine 3 milyon lira destek sağlanacak. Proje, Yeşilyurt Köyü'nde 750 dönüm tarım arazisini sulama sistemine kazandırmayı hedefliyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) arasında tarımsal sulama projelerini desteklemek amacıyla 3 milyon liralık bir protokol imzalandı.

2024 yılında Yakupabdal, Çakırbağ ve Çamlıkoz köylerinin sulama projelerinin tamamlanmasının ardından Yeşilyurt Köyü için ek ödenek sağlandı.

Protokol, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, 2024 yılı ek yatırım programı çerçevesinde Yeşilyurt köyünde yaklaşık 750 dönüm tarım arazisi suyla buluşturulacak. Bu yatırımın, sulama sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla köydeki tarımsal verimliliği artırması ve bölge halkına ekonomik fayda sağlaması bekleniyor. Proje, 2025 yılı içerisinde hizmete alınacak. Protokol ayrıca, projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve finansmanı gibi konuları da kapsıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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