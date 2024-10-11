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Bayburt'ta Su Ürünleri Denetimleri Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Su Ürünleri Denetimleri Gerçekleştirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen denetimlerde, Bayburt'ta su proizv ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla vatandaşlar denetlendi. Sürdürülebilir balıkçılık için önemli uyarılar yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün planlamış olduğu ülke genelinde eş zamanlı denetimler kapsamında, Bayburt'ta su ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı denetimler yapıldı. Nehir ve gölet kenarlarında balık tutan vatandaşlar Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince denetlendi.

Sürdürülebilir balıkçılığın devamı, gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri bırakabilmek ve ekolojik dengeyi korumak adına yapılan denetimlerde, balıkçılara önemli uyarılarda bulunuldu. Yasak dönemlerde olta avcılığı yapılmamasını balıkçılara hatırlatan ekipler, yasak avlanmanın tespiti halinde idari para cezasının uygulanacağını bildirdiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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