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Bayburt'ta Soğuk Hava Çocukların Kar Eğlencesine Engel Olmadı

Bayburt'ta Soğuk Hava Çocukların Kar Eğlencesine Engel Olmadı
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Bayburt'ta dondurucu soğukların etkisi altında karın keyfini çıkaran Şık kardeşler, öğle aralarında kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın keyfini çıkaran taraf çocuklar oluyor. Yağız Efe ve Alperen Şık isimli kardeşler, öğle yemeğine eve gitmeyip, hafif hafif atıştıran kar altında kar topu oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiler.

Öğle yemeği için okuldan çıkan Şık kardeşler, araba üzerlerinde biriken karları görünce yemeği unuttular. Bir saatlik öğle arasını kar topu oynayarak geçiren kardeşler, karın keyfini çıkardılar. Gönüllerince eğlenen kardeşlerden abi Alperen Şık, karın yağmasını dört gözle beklediğini söyleyerek, "Kar yağdığı için çok mutluyuz, karın yağmasını dört gözle bekliyorduk. Kardeşimle kar topu oynadık, birazdan da kardan adam yapacağız. Çok keyifli vakit geçiriyoruz, hiç üşümedik" ifadelerini kullandı. Şık kardeşlerin kar eğlencesi ise annelerinin çağırmasıyla son buldu. Öğle arasının bitimine az bir vakit kala apar topar eve giden kardeşler hızlıca yemeklerini yiyip, karınlarını doyurduktan sonra yeniden okulun yolunu tuttular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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