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Bayburt'ta Sıcak Havada Güvercinlere Su İçirildi

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta, doğada yaşayan hayvanlar susuzluk çekiyor. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, güvercinlere su içirerek onların yardımına koştu. Duyarlı vatandaşların da güvercinlere su içirdiği anlar yürekleri ısıttı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta, doğada yaşayan hayvanlar bunaltıcı havada zor günler geçiriyorlar. Sıcak havada susayan güvercinlere Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, elleriyle su içirdiler. Duyarlı vatandaşların güvercinlere elleriyle su içirdiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Bayburt Hayvan Hakları Çevre Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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