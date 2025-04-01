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Bayburt'ta şehit ailelerinin ve gazilerin bayramı kutlandı

Bayburt'ta şehit ailelerinin ve gazilerin bayramı kutlandı
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Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve çeşitli hizmet modellerinden faydalanan aileler evlerinde ziyaret edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve çeşitli hizmet modellerinden faydalanan aileler evlerinde ziyaret edildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bayramın son gününde de ziyaretler gerçekleştirerek, ailelerin bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerden faydalanan ailelere bayramın 3 gününde de sürpriz ziyaret gerçekleştirilerek, aileler bayramda da yalnız bırakılmadı. Ailelerin kapısını çalarak, evlerine konuk olan Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri şehit aileleriyle, gazilerle ve diğer ailelerle sohbet ederek, bayramlarını kutladılar. Aileler ise, ziyaretten memnuniyet duyduklarını, kapılarının her zaman açık olduklarını söyleyerek, ziyaretlerdeki personele ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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