- Bayburt'ta seçim kutlaması gece geç saatlere kadar devam etti Bayburt'ta sandıkların tamamının açılmasının ardından Bayburtlu vatandaşlar sokağa dökülüp, konvoylarla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak şehirde tur attılar, kutlama yaptılar.

- Bayburt'ta seçim kutlaması gece geç saatlere kadar devam etti

BAYBURT - Bayburt'ta sandıkların tamamının açılmasının ardından Bayburtlu vatandaşlar sokağa dökülüp, konvoylarla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak şehirde tur attılar, kutlama yaptılar.

Bayburt'ta kesinleşmemiş sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın 38 bin 759 oyla yüzde 78.88 oranında rekor oy almasını kutlayan Bayburtlu vatandaşlar, kutlamalara erken saatlerde başladılar. Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak, havai fişek gösterileriyle kutlamalarını sürdüren Bayburtlularda milletvekilinin de yüzde 60,63 oy oranıyla AK Parti adayının olması sevince neden oldu. Yüzde 16.66 oy oranıyla ise AK Partiyi, ikinci parti olarak MHP takip etti.

Öte yandan kesinleşmemiş sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'den yüzde 72.82 oranında oy alırken Bayburt, yüzde 78.88'lık oy oranıyla Erdoğan'a en çok oy veren il oldu.