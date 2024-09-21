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Bayburt’ta Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

Bayburt’ta Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
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Bayburt Müftülüğünce 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla erkeklere yönelik sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın katıldığı etkinlikte, hatim okundu ve gençlerle sohbet edildi.

Bayburt Müftülüğünce, 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla erkeklere yönelik sabah namazı buluşması düzenledi. İlk olarak namaz öncesi Yusufiye Camii'nde hatim okundu, ardından İl Müftüsü Bayram Danacı, sabah namazını kıldırıp gençlerle bir süre sohbet etti.

Müftü Danacı, "Mümin bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Sizin en hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve asla kötülük beklenmeyendir" Hadis-i Şeriflerini okuyarak, mümince bir davranışın nasıl olması gerektiğini hatırlattı. Gençler, merak ettiklerini Müftü Danacı'ya sordular. Danacı ise, gençlerin sorularına yanıt vererek, yanıt bulan sorular üzerinde sohbet edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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