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Bayburt'ta Ramazan Denetimleri Başladı

Bayburt'ta Ramazan Denetimleri Başladı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında artan gıda tüketimi için zincir marketlerde et ve süt ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayında tüketimi artması beklenen ürünler başta olmak üzere, et, süt ürünlerine yönelik kontroller yapılarak, zincir marketlerde Ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan gıdalara, zincir marketlere ve toplu tüketim yerleri gibi üretim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde, özellikle Ramazan ayında tüketimi artan et ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün son tüketim tarihleri incelendi.

Öte yandan, Ramazan kolisi içerisinde yer alan paketli ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri de kontrol edildi. Gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapıldığı denetimlerde, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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