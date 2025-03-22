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Bayburt'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı

Bayburt'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketimi artan ürünlere yönelik denetimlerini artırarak fırınlar, marketler ve pastaneleri kontrol ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artıran Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'da tüketimi artan ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Marketler ve toplu üretim yapılan yerler başta olmak üzere birçok işletme denetlenerek, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi. Bayburt'ta Ramazan ayı denetimleri aralıksız olarak devam ederken, fırınlar, marketler, pastaneler ve birçok toplu üretim yerleri ekiplerce mercek altına alındı. Konuyla alakalı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden "Bakanlığımızın talimatlarıyla, Ramazan ayında tüketimi artan ürünlere yönelik denetimlerimiz üretim, satış ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteren işletmelerde devam etmektedir" hatırlatması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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