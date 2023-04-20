Bayburt'ta Ramazan bayramı hareketliliği

Ramazan bayramına bir gün kala Bayburt'ta vatandaşlar mağazaların, marketlerin, bankaların ve tatlıcıların yolunu tutarak bayram hazırlıklarını yapıyorlar.

Tezgahlarda yerini alan şekerlere, çikolatalara ve tatlılara, kuruyemişlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bayram hazırlığı telaşlarını bir an önce tamamlama gayreti içerisinde bulunarak iftara kadar alışverişlerini sürdürüyorlar. Bununla birlikte vatandaşlar hesaplarına yatan bayram ikramiyelerini alabilmek için ise bankamatik önlerinde uzun kuyruklar oluşturdular.

Bayram günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan Bayburt'a özgü tatlı çorba yapmak için markete malzeme almaya gelen Ayşe Köse isimli vatandaş, "Tatlı çorbamız bayramın olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir. Nasıl ki bayramlarda baklava, börek, bayram yemeği yapıyorsak bayramda muhakkak tatlı çorbamızı yaparız, Bayburt'ta tatlı çorba bayram sofralarının aranan lezzetidir. Markete kurutulmuş incir, erik, üzüm, kayısı almaya geldim. Kuşburnuyu bir güzel kaynatarak içerisine bu meyveleri atıyoruz en son yine üzerine fındık dökerek soğuk bir şekilde tüketiyoruz. Tatlı çorba malzemelerini aldıktan sonra bayram şekeri alacağım ve alışverişimi tamamlayacağım. Bayburt'ta Ramazan da bayram da çok güzel geçiyor, keyifli bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz" dedi.

Bayram şekerlerine ilginin yoğun olduğunu kaydeden market esnafından Emrah İşaşır, şekerlerin bir hafta içerisinde neredeyse bittiğini söyleyerek, "Bayburt'ta gerçekten bayram bir başka oluyor. Bayram havasını iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bayram hazırlığı Bayburt'ta son güne pek bırakılmaz, bir haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şekerlere, çikolatalara, kolonyalara ilgi yoğun. Şeker fiyatları 60 liradan başlıyor 200 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun şekerlerimiz var, kimse eli boş dönmüyor" diyerek konuştu. - BAYBURT