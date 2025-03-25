Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu arttı. Vatandaşlar marketlere ve mağazalara akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Yüksek fiyatlar ve kalabalıktan şikayet eden vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayarak köylerine dönmeye çalışıyor.

Ramazan Bayramına az bir zaman kala Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram hazırlığı içinde olan vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebilmek için marketlere, mağazalara, manavlara, fırınlara akın ettiler.

Bayram telaşının yaşandığı Bayburt'ta, market ve bakkallara koşan vatandaşlar, kasa önlerinde ve reyon aralarında adeta uzun kuyruklar oluşturdular.

Köylerden bayramlık şeker, yufka, fıstık, meyve, ekmek almaya gelen vatandaşlar, akşam dönecek olan köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Bir yandan kalabalıktan, bir yandan da yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, bütçeleri yettiğince alışverişini tamamlayıp, evlerinin yolunu tuttular.

Bayram alışverişini bitirip, köye dönme hazırlığı yapan Sefer Taş isimli vatandaş, "Alışverişimi yaptım. Şeker aldım, lokum, fıstık aldım. Tatlı için baklavalar aldım. Bayburt şu an çok yoğun ama alışverişimizi kazasız belasız bir şekilde tamamlayabildik" dedi.

Bayramda kapılarını çalan çocuklar için bayramlık şeker, çikolata, meyve, abur cubur almaya köyünden gelen Hasan Tekin isimli Bayburtlu vatandaş, "Köyden geldim. Çocuklara bayramlık aldık, yine çocuklara dağıtmak için meyveler aldık. Hanımım bayramda tatlı çorba yapmak için erzak siparişi vermişti, çorbalık malzemeyi de aldım. Bayburt şu an çok yoğun, insandan geçilmiyor. Özellikle araba yoğunluğu bir hayli fazla. Şu arabaların haline bakın resmen trafik durma noktasına gelmiş, yollar kapanmış vaziyette" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title