Bayburt'ta Polis Teşkilatının 181'inci yılına özel program düzenlendi

Bayburt'ta, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. Programa Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra il protokolü, şehit yakınları, gaziler, emekli emniyet mensupları ile ilde görev yapan polisler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, Türk Polis Teşkilatı'nın mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yaptığını belirterek, emniyet mensuplarının kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Eldivan, polislik mesleğinin büyük sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, görevleri başında şehit düşen polisleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere de şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Programın sonunda emniyet mensupları tarafından bağlama eşliğinde türküler seslendirildi. - BAYBURT

