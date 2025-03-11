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Bayburt'ta polis ekiplerince 24 öğretmen ve 350 öğrenci bilgilendirildi

Bayburt'ta polis ekiplerince 24 öğretmen ve 350 öğrenci bilgilendirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okullarda bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okullarda bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bilinçli internet kullanımının, dolandırıcılık türlerinin ve önlemlerinin anlatıldığı etkinlikte, 24 öğretmen ve 350 öğrenci bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Bayburt Veysel Efendi Ortaokulunda, Bayburt Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulunda ve Bayburt Şehit Sebahattin Ortaokulunda, 'Toplum Destekli Polislik Uygulamaları, Bireysel Güvenlik Önlemleri, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Dolandırıcılık Türleri ve Önlemleri, Suçtan Korunma Yöntemleri, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Çerçevesinde Görev ve Sorumluluklarımız' konuları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Verilen bilgilerin ardından eğitimin sonunda öğrencilere 'İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' broşürü dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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