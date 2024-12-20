Bayburt'ta Oyuncak Kumbarası Projesi ile Öğrencilere Oyuncak Dağıtıldı

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Oyuncak Kumbarası' projesi kapsamında toplanılan oyuncaklar, öğrencilere hediye edildi.

Evde ihtiyaç fazlası oyuncukların oyuncak kumbaralarında biriktirilerek çocuklara hediye edildiği proje çerçevesinde dolan kumbaralardaki oyuncaklar öğrencilere ulaştırıldı. Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri tarafından dağıtımı yapılan oyuncaklar, öğrencilerin yüzünü güldürdü. Oyuncakların dağıtılmasının ardından sınıflara oyuncak toplama kutuları yerleştirildi. Kutuların dolmasıyla birlikte oyuncaklar köy okullarındaki, merkezdeki öğrencilere dağıtılacak. - BAYBURT