Bayburt'ta 'Orman Benim' Kampanyası Çerçevesinde Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Bayburt'ta çevre bilincini artırmaya yönelik çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Aslandağı Vilayet Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Ormanlarımızın korunması ve yangınlara karşı farkındalık oluşturulması adına düzenlenen bu kampanyaya katkı sunan kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Orman bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştiren gönüllülerce poşet poşet çöp toplandı. Yapılan etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve doğa bilincinin pekiştirilmesi amaçlandı. - BAYBURT