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Bayburt'ta Öğrencilerden Yardımseverlik Örneği: Ramazan Kolileri Hazırlanıyor

Bayburt'ta Öğrencilerden Yardımseverlik Örneği: Ramazan Kolileri Hazırlanıyor
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Bayburt Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanmaktadır. Kampanya ile öğrencilerin paylaşma duygusu geliştirilmektedir.

Bayburt'ta ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin destekleriyle hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

Bayburt Ortaokulu tarafından başlatılan Ramazan kolisi kampanyasında Ramazan kolileri öğretmen ve öğrencilerin destekleriyle hazır hale getiriliyor. Özenle hazırlanan erzak kolileri, eksiklerin tamamlanmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Koli içlerine bırakılan bakliyat, şeker, un, yağ, salça gibi temel gıda malzemeleri okuldaki bir odada toplanıp, istifleniyor. Daha sonra öğretmenler gözetiminde yiyecekler kolilenerek ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor. Başlatılan kampanyayla, öğrencilerde paylaşma duygusunu geliştirme ve eldekini ihtiyaç sahibiyle bölüşme duyguları hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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