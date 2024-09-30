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Bayburt'ta Öğrenciler Atık Malzemelerden Eşya Üreterek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Bayburt'ta Öğrenciler Atık Malzemelerden Eşya Üreterek Ekonomiye Katkı Sağlıyor
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Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek çeşitli ahşap eşyalar üretiyor. Hem üretim yaparak hem de kazanarak ekonomiye katkıda bulunan öğrenciler, elbise dolapları ve çalışma masaları gibi ürünler üretiyor.

Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler atık malzemelerden ahşap eşyalar üretiyorlar

BAYBURT - Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde atık malzemeleri geri dönüştüren öğrenciler, çalışma masası, çitler, elbise dolapları, sehpalar, kitaplık gibi eşyalar üretiyorlar. Öğrencilerin ürettikleri eşyalar ise kurumlarda masa, sandalye, sehpa olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Öğrenciler hem üretiyorlar hem de kazanıyorlar

Paketlenmiş malzemeleri taşımakta kullanılan tahta paletleri atmayıp, geri dönüşüme kazandıran öğrenciler atölyede hem çalışıyorlar, hem de ürettikleri ürünler sonucunda gelir elde ediyorlar. Adeta bir fabrika gibi işlerin yürütüldüğü okulda, öğrenciler hem ekonomiye katkı sağlıyorlar, hem de cep harçlıklarını çıkarıyorlar.

Elbise dolabında olması gereken tüm ince detayları düşünerek kullanıma hazır gardırop üreten öğrencilerden Yusuf Yazıcı, "Bu gördüğünüz gardırobu arkadaşlarımızla hep birlikte yaptık. İlk önce atölyemizdeki daire testere makinesinde kesimler yaptık daha sonra pvc bantlama makinesinde güzelce bantladık. Gardırobun her detayını düşündük, askılıklar, kravatlıklar için bölmeler yaptık. Dolabın çekmecelerini santim santim ölçtük. Sürgü kapakları takıldıktan sonra kullanıma hazır olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel

Anadolu Lisesi Bayburt

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