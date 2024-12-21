Bayburt'ta Öğrenci Yurtlarında Yangın Tatbikatı
Bayburt'ta Ağlar Baba Kız Öğrenci Yurdu'nda itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler ve personel, yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilerek uygulamalı eğitim aldı.
Bayburt'ta itfaiye ekiplerince Ağlar Baba Kız Öğrenci Yurdunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Yurtta kalan öğrenciler ile yurt personelini yangında ilk yapılması gerekenler, olay yeri tahliyesi ve diğer konularda bilgilendiren itfaiye ekipleri daha sonra kurum bahçesinde yangın tüpü ile yakılan ateşin söndürülmesi, tazyikli su ile olası yangının söndürülerek kontrol altına alınması, yangına köpükle müdahale gibi konularda uygulama gerçekleştirildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel