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Bayburt'ta öğrenci ve veliler enerji tasarrufuna atölye çalışmalarıyla dikkat çektiler

Bayburt'ta öğrenci ve veliler enerji tasarrufuna atölye çalışmalarıyla dikkat çektiler
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Bayburt'ta enerji verimliliğini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla öğrenciler, atölye çalışmalarında aileleriyle bir araya getirildi.

Bayburt'ta enerji verimliliğini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla öğrenciler, atölye çalışmalarında aileleriyle bir araya getirildi. Enerji tasarrufuna atölye çalışmalarıyla dikkat çekilerek, yapılan atölye çalışmalarıyla öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri amaçlandı.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu okul öncesi öğretmenleri, öğrencileri ve öğrencilerin velileri tarafından enerji verimliliğini artırmak, enerji kullanımını azaltmak, enerji maliyetlerini düşürür ve enerji tasarruflu teknoloji uygulamanın yaygınlaştırılması ve çocuklara öğretilmesi amacıyla çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Deney atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, icat atölyesi, Türkçe atölyesi ve oyun atölyelerinde öğrenciler birbirinden farklı etkinliklerle enerji tasarrufu konusunda bilinçlendiler. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve Şube Müdürü Cuma Temel de katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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