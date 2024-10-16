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Bayburt'ta Öğrenci Servisleri Denetlendi

Bayburt'ta Öğrenci Servisleri Denetlendi
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde güvenlik standartlarına uyum, emniyet kemeri kullanımı ve gerekli levhaların bulundurulması gibi konularda sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Konursu bölgesinde yapılan denetimlerde, servis araçlarının güvenlik standartlarına uygunluğu denetlenirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla çeşitli kontroller yapıldı. Uyulması zorunlu olan kuralların hatırlatıldığı denetimde, sürücülere gerekli uyarılarda bulunuldu. Her ne koşulda olursa olsun emniyet kemerinin takılması gerektiğinin altını çizen ekipler, servislerde bulundurulması gereken levhaları da kontrol ettiler. Herhangi bir olumsuzluğun rastlanılmadığı denetimde, ekipler can taşıyan sürücülere kolaylıklar dilediler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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