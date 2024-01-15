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Bayburt'ta nadir görülen karaca cep telefonuyla kaydedildi

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Bayburt'ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğa Koruma Birliği'nin yayımladığı kırmızı listede yer alan karaca, avlanması yasak ve koruma altında olan bir türdür. Karacayı gören bir vatandaş, nadir görülen bu güzel hayvana hayranlıkla bakarak cep telefonuyla kaydetti.

Bayburt'ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan karaca, Bayburt'ta görüntülendi. Şalcılar köyü yakınına kadar inen karacayı yoldan geçerken gören bir vatandaş gözlerine inanamadı. Bayburt'ta çok nadir görülen karacayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Sen ne güzelsin" demekten kendini alamadı.

Kısa bir süre görüntülenen karaca daha sonra koşarak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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