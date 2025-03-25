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Bayburt'ta Muhtarlar için İftar Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Muhtarlar için İftar Programı Düzenlendi
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Bayburt Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen iftar programına il protokol üyeleri katıldı. Vali Mustafa Eldivan, muhtarların taleplerini dinleyerek teşekkür etti.

Bayburt Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı organize edildi. Programa, il protokol üyeleri katılım sağladı.

İftar öncesi muhtarlarla sohbet eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlar açıldı. Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu belirten Vali Eldivan, muhtarların taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Vali Eldivan, çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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