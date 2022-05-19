Erzincan'da milli mücadeleye ilk adımın 103'üncü yıl dönümü kutlandı - Haberler

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türk gençliğine armağan edilen bayramda yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da coşku hakimdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Milli mücadelenin kahramanları başta olmak üzere şehitler için burada Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile belediye önünden başlayarak, Yalnızbağ Yerleşkesine kadar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu düzenlendi.

Daha sonra EBYÜ yerleşkesindeki alanda geleneksel sokak oyunları, okçuluk gösterisi, matrak oyunu, voleybol gibi sportif faaliyetlerin gösterimi yapıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel