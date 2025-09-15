Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
Bayburt İl Müftülüğü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Mevlid-i Nebi programı düzenleyerek engelli bireylerin Kur'an okuduğu ve ilahiler seslendirdiği bir etkinlik gerçekleştirdi.
Kur'an tilaveti ile başlayan programda, engelli bireyler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler ve ilahiler seslendirildi.
Programın devamında Mevlid-i Nebi sinevizyonu izletildi ve Engelli Koordinatörü Şükran Yıldırım tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu sohbet gerçekleştirildi. - BAYBURT
