Haberler

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Mevlid-i Nebi programı düzenleyerek engelli bireylerin Kur'an okuduğu ve ilahiler seslendirdiği bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bayburt İl Müftülüğünce, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda, engelli bireyler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler ve ilahiler seslendirildi.

Programın devamında Mevlid-i Nebi sinevizyonu izletildi ve Engelli Koordinatörü Şükran Yıldırım tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu sohbet gerçekleştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.