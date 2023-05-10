Bayburt'ta Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı
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Bayburt Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bayburt Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla devam eden toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel