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Bayburt'ta Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

Bayburt'ta Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

Yerel Haberler

Bayburt Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla devam eden toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Belediyesi Hükmü Pekmezci Yerel Haberler

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