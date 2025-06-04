Bayburt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Bayburt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayburt'ta bıçak bileme ustalarının iş yükü arttı. Vatandaşlar, kurban kesimi için eski bıçaklarını bileyerek veya yeni bıçak alarak hazırlıklarını hızlandırdı. Bıçakçılar, doğru bıçak kullanımının önemine dikkat çekti.

Bayburt'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi artmaya başladı.

Vatandaşlar, kurban kesimini kolaylaştırmak amacıyla körelen bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Kimileri yeni bıçak almayı tercih ederken, kimileri ise eski bıçaklarını bileyerek kullanmayı sürdürüyor.

Bayburt'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Bayburt'ta bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Bayburtlu bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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