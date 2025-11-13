Bayburt'ta Kur'an Kursu Öğrencilerine İletişim Semineri

Bayburt İl Müftülüğü, 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında seminerler düzenlenmeye devam ediyor. Kur'an kursu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminerde dinleme, konuşma ve yazma adabı konularında bilgiler verildi.

İl Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Danişment Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Seminerde, 'Gerçek ve sanal dünyada dinleme, konuşma ve yazma adabı' konusu işlendi.

Tatlı, iletişimin sadece sözden ibaret olmadığını belirterek, kurulan iletişim kalpten gelen nezaketle, ahlaki bir duruş ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - BAYBURT