Bayburt'ta Kış Aylarında Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Bayburt'ta camilerde, mahalle odalarında ve köy odalarında kış aylarında din görevlileri ve vatandaşlar tarafından mukabele okunuyor.

Ortaçimağıl köyünde köy sakinleri tarafından okunan mukabele ve hatimlerin duasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı.

Akşam namazından sonra yapılan hatim duasının ardından köy sakinleri ile bir araya gelen Müftü Bayram Danacı, vatandaşlarla tanışıp sohbet etti.

Bu güzel geleneğin önemine değinen Müftü Bayram Danacı, mukabele geleneğinin Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve yaşama açısında çok önemli bir ibadet olduğunu ifade etti. - BAYBURT